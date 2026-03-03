Կառավարությունը շարունակում է իր գործառույթները ողջ երկրում. Փեզեշքիան

Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ կառավարությունը շարունակում է իրականացնել իր գործառույթներն ամբողջ երկրում՝ չնայած է՛լ ավելի սրվող պատերազմին:
X-ում գրառման մեջ Մասուդ Փեզեշքիանը նշել է, որ իրադարձությունների զարգացմանը զուգահեռ՝ իշխանությունները սերտ կապի մեջ են մարզային ղեկավարության հետ և նրանց հետ համակարգում են իրենց գործողություննեը:
«Մենք անմիջական կապի մեջ ենք նահանգապետերի հետ։ Իրավիճակը բացառիկ է, բայց երկրի գործունեությունը կանգ չի առել», - գրել է նա, - «Մշտական գործողությունները շարունակվում են ամբողջ երկրում»։