Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կառավարությունը շարունակում է իր գործառույթները ողջ երկրում. Փեզեշքիան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, արխիվ
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, արխիվ

Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ կառավարությունը շարունակում է իրականացնել իր գործառույթներն ամբողջ երկրում՝ չնայած է՛լ ավելի սրվող պատերազմին:

X-ում գրառման մեջ Մասուդ Փեզեշքիանը նշել է, որ իրադարձությունների զարգացմանը զուգահեռ՝ իշխանությունները սերտ կապի մեջ են մարզային ղեկավարության հետ և նրանց հետ համակարգում են իրենց գործողություննեը:

«Մենք անմիջական կապի մեջ ենք նահանգապետերի հետ։ Իրավիճակը բացառիկ է, բայց երկրի գործունեությունը կանգ չի առել», - գրել է նա, - «Մշտական գործողությունները շարունակվում են ամբողջ երկրում»։


XS
SM
MD
LG