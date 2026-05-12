Կառավարական ճգնաժամը Մեծ Բրիտանիայում խորանում է ժամ առ ժամ։ Օրվա ընթացքում հրաժարական ներկայացրած նախարարների թիվը հասել է երեքի։ BBC-ի տեղեկություններով՝ առաջիկա ժամերին Քիր Սթարմերի նախարարական կաբինետի անդամներից ևս մի քանիսը կհայտարարեն հրաժարականների մասին։
Վարչապետ Սթարմերին անհապաղ հրաժարական ներկայացնելու պահանջով դիմել են նաև խորհրդարանի լեյբորիստ պատգամավորներից 81-ը։
Ինքը Սթարմերը առայժմ տեղի չի տալիս ճնշմանը և այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է, որ շարունակելու է ղեկավարել երկիրը։
Միացյալ Թագավորությունում ծագած կառավարական ճգնաժամի պատճառը նախորդ շաբաթ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին են, որոնց ընթացքում իշխող լեյբորիստները ջախջախիչ պարտություն են կրել։