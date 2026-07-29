Կալլասը Իրանին կոչ է արել դադարեցնել ՌԴ-ին ռազմական աջակցությունը

Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտնել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում կոչ է արել Թեհրանին դադարեցնել Մոսկվային ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը։
ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Արաղչիի հետ քննարկել են Պարսից ծոցում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև Ռուսաստանի պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի, որը վերջին օրերին էլ ավելի է սրել։
«Ես կրկնել եմ Իրանին ուղղված իմ կոչը՝ դադարեցնել Ռուսաստանին ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը։ Մոսկվան Ուկրաինային քաղաքացիական բնակչության շրջանում ավելի ու ավելի մեծ թվով զոհեր է պատճառում, և ցանկացած մատակարարում, որը նա ստանում է, օգնում է սպանել ավելի շատ խաղաղ բնակիչների։ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանելու իրեն», X-ի իր էջում գրել է Կալլասը։
Երկու օր առաջ Կայա Կալլասը հայտնել էր, որ որ հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։ Իրանական լրատվականները հայտնել էին, որ Արաղչին և Կալլասը անդրադարձել էին Պարսից ծոցում և Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցած զարգացումներին և ընդգծել էին լարվածությունը մեղելու համար դիվանագիտական նախաձեռնությունների անհրաժեշտությունը։