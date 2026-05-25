Կալանավորված Օսիպյանը շարունակում է հացադուլը, վարչապետից պահանջում՝ ներողություն խնդրել

Կալանավորված Արթուր Օսիպյանը հինգերորդ օրն է շարունակում է հացադուլը «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում՝ պահանջելով, որ վարչապետ Փաշինյանը ներողություն խնդրի իր հասցեին հնչեցրած արտահայտությունների մասին:

Օսիպյանի փաստաբան Դավիթ Հովհաննիսյանը «Ազատությանը» փոխանցեց, որ հացադուլավորների խուցը խոնավ է, Օսիպյանը զրկված է արևի լույսից:

Արաբկիրում վարչապետի հետ վիճաբանության մեջ մտած արցախցի ակտիվիստը մեղադրվում է երեք հոդվածներով՝ բռնության կոչեր, խուլիգանություն և նախընտրական քարոզչությունը խոչընդոտելը։

Մի շարք իրավապաշտպաններ դատապարտել են Օսիպյանի կալանավորումը՝ քրեական հետապնդումը քաղաքական որակելով:

