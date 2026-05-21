Արթուր Օսիպյանը կալանավորվեց

Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ Արթուր Օսիպյանը 2 ամսով կալանավորվել է։
Ըստ ՔԿ-ի՝ Օսիպյանը մարտի 22-ին Ֆեյսբուքի իր էջում վարչապետի հասցեին բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր է արել, իսկ մայիսի 18-ին Օսիպյանը, իմանալով Արաբկիրում Նիկոլ Փաշինյանի և ՔՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասին, գնացել և խոչընդոտել քարոզչության ընթացքը։
Ըստ հաղորդագրության՝ նա տեղում հայհոյանքներ և անպարկեշտ արտահայտություններ է հնչեցրել, չի ենթարկվել հավաքվածների հորդորներին և խախտել հասարակական կարգը։
Օսիպյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել միանգամից երեք հոդվածով՝ վարչապետի հասցեին բռնության կոչեր հնչեցնելու, խուլիգանության և նախընտրական քարոզչությանը խոչընդոտելու համար։
Արաբկիրում վարչապետի քարոզչության ժամանակ Արթուր Օսիպյանը մոտեցել, հարց էր տվել Ղարաբաղի թեմայով ու արժանացել կոշտ վիրավորանքների ու բղավոցների: Ժամեր անց ոստիկանությունը նրան ձերբակալել էր:
Քաղաքացիական հասարակության մեկ տասնյակից ավելի կազմակերպություններ՝ խստորեն դատապարտել են Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված «ակնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մոտիվացված» քրեական հետապնդումն ու ազատությունից զրկելը՝ պահանջելով անհապաղ արգելանքից ազատ արձակել նրան ու դադարեցնել քրեական հետապնդումը: