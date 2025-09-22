Իտալիայում համընդհանուր գործադուլ և զանգվածային ցույցեր՝ ի պաշտպանություն Գազայի ժողովրդի

Իտալիայում հազարավոր աշխատողներ և ուսանողներ են միացել համընդհանուր գործադուլին ու զանգվածային ցույցերին՝ ի պաշտպանություն Գազայի ժողովրդի:
Իտալիայի մի խումբ արհմիությունների կազմակերպած 24-ժամյա գործադուլի հետևանքով խափանումներ են առաջացել երկրով մեկ, այդ թվում՝ Հռոմում և Միլանում երկաթուղու, հանրային տրանսպորտի աշխատանքներում։ Աշխատողների նստացույցերի, բողոքի ակցիաների պատճառով բեռնափոխադրումները դանդաղել կամ մասամբ արգելափակվել են երկրի գլխավոր նավահանգիստներում՝ Ջենովայում և Լիվորնոյում։
Հռոմի կենտրոնական կայարանի դիմաց ավելի քան 20 հազար մարդ է հավաքվել՝ բողոքելով ընդդեմ Գազայում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի: Ցույցերի մասնակիցները դատապարտում են ինչպես Իսրայելի գործողությունները, այնպես էլ «իտալական և Եվրամիության կառավարությունների անգործությունը»։
«Եթե մենք չարգելափակենք Իսրայելի գործողությունները, եթե չարգելափակենք առևտուրը, զենքի բաշխումը և Իսրայելի հետ կապված ամեն ինչ, երբեք ոչնչի չենք հասնի», - հայտարարել է CUB արհմիության առաջնորդներից Վալտեր Մոնտանյոլին։