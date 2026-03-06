Իսրայելը պնդում է՝ հարվածել է Խամենեիի ավերված համալիրի տակ գտնվող բունկերին

Իսրայելի բանակի խոսնակ Էֆի Դեֆրինը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում կործանիչ ինքնաթիռները հարվածել են Թեհրանում գտնվող Իրանի ռեժիմի գլխավոր շտաբին։
Իսրայելը հայտարարել է, որ իր 50 ռազմական ինքնաթիռներ հարվածել են Թեհրանում գտնվող Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի ավերված համալիրի տակ գտնվող բունկերին, որը նրա սպանությունից հետո էլ շարունակում էր օգտագործվել Իրանի ղեկավարության կողմից։
Զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութին՝ նախապես հրամայելով աննախադեպ տարհանում իրականացնել քաղաքի ամբողջ հարավային արվարձաններից։
Ավելի վաղ այսօր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջել էր Իրանի «անվերապահ կապիտուլյացիան»։