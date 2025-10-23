Մատչելիության հղումներ

Իսրայելը պետք է ապահովի պաղեստինցիների հիմնական կարիքների բավարարումը. Միջազգային դատարան

Արդարադատության Միջազգային դատարանը խորհրդատվական եզրակացություն է հրապարակել, համաձայն որի՝ Իսրայելը պարտավոր է ապահովել, որ Գազայի քաղաքացիական բնակչության հիմնական կարիքները բավարարվեն։

Նշվում է, որ Իսրայելը պետք է աջակցի ՄԱԿ-ի՝ Գազայի հատվածում իրականացվող օգնության ծրագրերին և այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Մերձավոր Արևելքում պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության՝ UNRWA-ի գործունեությանը։

Միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացություններն ունեն իրավական և քաղաքական նշանակություն, սակայն պարտադիր չեն կատարման համար:

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը ողջունել է դատարանի եզրակացությունը և կոչ արել Իսրայելին «կատարել իր պարտավորությունները:

Իսրայելի ԱԳ նախարարությունը X սոցիալական հարթակում հրապարակած գրառման մեջ վճռականորեն մերժել է դատարանի եզրակացությունները՝ հավելելով, որ «Իսրայելը լիովին կատարում է իր պարտավորությունները՝ համաձայն միջազգային իրավունքի»։

Իսրայելը անցյալ տարի արգելել էր UNRWA-ի գործունեությունը Գազայում՝ պնդելով, որ նրա որոշ աշխատակիցներ անդամակցում են զինված «Համաս» խմբավորմանը, որն ահաբեկչական է ճանաչված Արևմուտքի կողմից:

