Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը Հորմուզով անցնել ցանկացող նավերին արագ թույլտվություն կտրամադրի

Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի նեղուցի վարչությունը միջոցներ կձեռնարկի Հորմուզի նեղուցով անցնել ցանկացող նավերին արագ թույլտվություն տրամադրելու համար՝ համաձայն Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի։

Այս փաստաթղթի համաձայն՝ Իրանը պետք է 30 օրում վերաբացի Հորմուզի նեղուցը, ԱՄՆ-ն էլ վերացնի Իրանի ծովային շրջափակումը: Իրանը վերջերս է ստեղծել այս Պարսից ծոցի նեղուցի վարչությունը, որն էլ զբաղվում է նեղուցով երթևեկության համակարգմամբ:

Ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը նշել է, որ առևտրային նավերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև 60-օրյա բանակցությունների ընթացքում որևէ գումար չեն վճարի Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար։ Փոխըմբռնման հուշագրի 5-րդ կետի համաձայն՝ նեղուցով անցնել ցանկացող առևտրային նավերը պետք է նախապես դիմում ուղարկեն Պարսից ծոցի նեղուցի վարչություն։

Ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը նաև նշել է, որ նեղուցով նավերի երթևեկության ապահովման ծախսերը կհոգա Իրանի կառավարությունը։ Հաշվի առնելով հատուկ հանգամանքները և երթուղու երկայնքով անվտանգության որոշ ռիսկերի առկայությունը, անվտանգ անցումն ապահովելու և ծովային միջադեպերը կանխելու համար նավերը պետք է անցնեն այն ժամանակ և այն երթուղով, որն իրենց կհայտարարվի, որպեսզի երթևեկությունը կարողանա աստիճանաբար ավելանալ, նշել է Խորհուրդը։

Նաև նշվում է, որ Հորմուզի նեղուցով անցման գործադիր կարգավորումների և մանրամասների մասին կհայտարարի Պարսից ծոցի նեղուցի վարչությունը։ Այլ հարցեր, այդ թվում՝ ականազերծումը և անհրաժեշտ միջոցառումները, կհիմնվեն Իսլամաբադի փոխըմբռնման հուշագրի 5-րդ կետի վրա։

Իրանի դեմ պատերազմից առաջ Հորմուզով էր անցնում աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը: Իրանը պատերազմի ընթացքում փակել էր նեղուցը և միայն Թեհրանի համար բարեկամ համարվող երկրների նավերին էր թույլ տալիս անցնել:

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG