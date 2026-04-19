Իսրայելը հայտարարում է Լիբանանի հարավում զինվորի մահվան մասին

Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հայտարարել են, որ իսրայելցի զինվոր է զոհվել Լիբանանի հարավում մարտական գործողությունների ժամանակ՝ չնայած այս շաբաթ ուժի մեջ մտած ժամանակավոր հրադադարին։
Իսրայելի զինված ուժերը նաև հայտնել են, որ մարտերի ընթացքում վիրավորվել է ինը զինվոր։
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։
AFP-ի տվյալներով՝ սա «Հեզբոլա»-ի հետ վեցշաբաթյա պատերազմի ընթացքում Իսրայելի զինվորականների շարքում 15-րդ մահվան դեպքն է։
Սա մահվան 2-րդ դեպքն է, որի մասին հաղորդվում է Լիբանանի հարավում հայտարարված 10-օրյա հրադադարից հետո։