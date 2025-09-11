Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավում, մեկ մարդ է զոհվել

Իսրայելի հերթական հարվածը Լիբանանի հարավում, օգոստոս, 2025թ.
Իսրայելի հերթական հարվածը Լիբանանի հարավում, օգոստոս, 2025թ.

Լիբանանի կառավարությունը հայտնում է երկրի հարավում Իսրայելի հարվածների մասին, որոնց հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։

Չնայած անցած տարվա նոյեմբերին կնքված հրադադարին՝ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցրել հարևան երկրի սահմանային շրջաններին, պնդելով, որ թիրախավորում է բացառապես «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներն ու իրանամետ այդ խմբավորման զինյալներին։

«Իսրայելական թշնամու անօդաչու թռչող սարքի հարվածը թիրախավորել է մոտոցիկլետ Այն Բաալ-Բազուրիե ճանապարհին, որի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել», - ասված է Լիբանանի առողջապահության նախարարության հաղորդագրությունում:

Լիբանանի Ազգային լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Իսրայելը հարձակումներ է իրականացրել նաև այլ շրջաններում՝ այդ թվում Սիրիայի սահմանի մոտ գտնվող Բեքաա հովտում, զոհերի մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG