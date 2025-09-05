Լիբանանի կառավարությունը քննարկում է «Հեզբոլա»-ի զինաթափման ծրագիրը

Լիբանանի կառավարությունը քննարկում է «Հեզբոլա»-ի զինաթափման բանակի ծրագիրը։
Իրանամետ խմբավորումը հայտարարում է, որ պահանջը ձեռնտու է միայն Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին, «Հեզբոլա»-ի խորհրդարանական բլոկն էլ կոչ արեց Լիբանանի իշխանություններին «հրաժարվել ոչ հայրենասիրական որոշումից»։
Օգոստոսին, ԱՄՆ-ի ուժեղ ճնշմումների և Իսրայելի կողմից հարվածների ինտենսիվացման մտահոգությունների ֆոնին Լիբանանի կառավարությունը բանակին հանձնարարեց «Հեզբոլա»-ին մինչև տարեվերջ զինաթափելու ծրագիր մշակել։
Այսօր մեկնարկած քննարկումները տեղի են ունենում վերջին օրերին երկրի հարավային շրջանների վրա Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածների ֆոնին, որոնց հետևանքով զոհվել է առնվազն հինգ մարդ, ըստ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների։