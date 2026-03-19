Իսրայելը հարվածել է Իրանի գազի հանքավայրին, Իրանը՝ Կատարի հեղուկ գազի վերամշակման գործարանին. Թրամփը սպառնում է

ԱՄՆ նախագահը ծանր հետևանքներով է սպառնում, եթե Իրանը կրկին հարվածի Կատարի Ռաս Լաֆանի հեղուկ բնական գազի վերամշակման գործարանին, որն ամենամեծն է աշխարհում և ապահովում է գլոբալ պահանջարկի մոտ 25 տոկոսը: Իրանն այս գործարանին հարվածել էր այն բանից հետո, երբ իսրայելական զինուժը երեկ հրթիռակոծեց իրանական Հարավային Պարսի բնական գազի հանքավայրը:
Կատարը խստորեն դատապարտել է երեկվա հարձակումը հեղուկ գազի գործարանի վրա, որին զգալի վնաս է պատճառվել: Պաշտոնական Դոհան իրանցի մի քանի դիվանագետի արտաքսել է երկրից:
Այս հարվածներից ժամեր անց Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե Իսրայելն ԱՄՆ-ին նախապես չի տեղեկացրել իր գործողության մասին, թեև իսրայելական լրատվամիջոցները գրել էին, որ հարձակումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ համաձայնությամբ: Թրամփը խոստացել է՝ դա չի կրկնվի, եթե Իրանը նորից չհարվածի Ռաս Լաֆանի գործարանին:
Հակառակ դեպքում, սպառնացել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, «ԱՄՆ-ն, Իսրայելի օգնությամբ կամ համաձայնությամբ կամ առանց դրա, զանգվածաբար կպայթեցնի Հարավային Պարսի գազի հանքավայրը այնպիսի ուժով և հզորությամբ, որն Իրանը երբեք չի տեսել»;
Ու մինչ Թրամփը սպառնում է Իրանին, ամերիկացի օրենսդիրներն Ազգային հետախուզության տնօրենից Սենատում պատասխաններ են պահանջել, թե ինչո՞ւ ԱՄՆ-ն միացավ Իրանի դեմ պատերազմին, և կա՞ր արդյոք միջուկային ուղղակի սպառնալիք: Թուլսի Գաբարդն ասել է, որ իր ղեկավարած կառույցի գործը չէ որոշել, թե «ինչն է անմիջական սպառնալիք ԱՄՆ-ի համար և ինչը՝ ոչ». իրենք տեղեկություններ են հավաքում և տրամադրում նախագահին:
«Հետախուզական համայնքը եզրակացրել է, որ Իրանը շարունակում է մտադրություն ունենալ ուրանի հարստացման իր կարողությունների վերականգնման և հետագա ընդլայնման հարցում ... Միակ մարդը, որ կարող է որոշել, թե ինչն է անմիջական սպառնալիք և ինչը՝ ոչ, նախագահն է, և նա է կայացրել այդ որոշումը», - հայտարարել է Գաբարդը:
Հետախուզության տնօրենը նաև ասել է, որ Իրանի կառավարությունը շարունակում է գործել, սակայն զգալիորեն թուլացել է պատերազմի հետևանքով:
Չնայած պատերազմին ԱՄՆ մասնակցության վերաբերյալ շատ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում, Reuters-ը, հղում անելով չորս աղբյուրի, հայտնում է, որ Սպիտակ տունը քննարկում է Մերձավոր Արևելքում հավելյալ զորք տեղակայելու հարցը: Ավելին, The Washington Post-ի տվյալներով, Պենտագոնը Սպիտակ տանը խնդրել է Իրանի դեմ պատերազմը ֆինանսավորելու համար հաստատել ավելի քան 200 միլիարդ դոլարի հատկացումը:
Իսկ ռազմական գործողությունները շարունակվում են արդեն 20-րդ օրը: Իսրայելը հայտարարել է, որ պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ հարվածել է Իրանի հյուսիսին, իսկ կենտրոնական Համադան նահանգում ուղղաթիռ են ոչնչացրել: Ըստ իրանական Tasnim գործակալության՝ արևմտյան Դորուդ քաղաքում ամերիկա-իսրայելական ուժերը հարվածել են բնակելի շենքի, սպանվել է 12, վիրավորվել` 116 մարդ: Զոհեր և վիրավորներ կան նաև հյուսիսարևմտյան Մալեկան քաղաքում:
Թեհրանում իրանցիները երեկոյան ակցիա են արել, որի ժամանակ այրել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դրոշները, նաև Դոնալդ Թրամփին և Բենյամին Նեթանյահուին պատկերող մանեկեններ:
Իրանին զուգահեռ, Իսրայելը շարունակել է հարվածները Լիբանանին: Բանակը հայտարարել է, որ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ավելի քան 20 մարտիկ է սպանել:
Իրանը մի քանի անգամ հարվածել է Իսրայելին: Վնասվել է շենք, տուժածներ չկան: Իրանական զինուժը նաև շարունակել է հարվածներն էներգետիկ օբյեկտներին Պարսից ծոցի երկրներում: Կատարի ափերին մոտ ևս մեկ նավ է հարձակման ենթարկվել:
Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Պակիստանի և Շվեդիայի իր պաշտոնակիցների հետ քննարկել է Իրանի դեմ պատերազմն ու դրա հետևանքները: ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանն էլ Անվտանգության խորհրդին քննադատել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությունը չդատապարտելու համար: Պարսից ծոցի 12 երկիր Իրանին կոչ է արել դադարեցնել հարվածները Ծոցի երկրներին:
Այս հարձակումների ֆոնին հեղուկ գազի գինը բարձրացել է մոտ 30 տոկոսով: 4 տոկոսով էլ թանկացել է նավթը՝ կարճ ժամանակով հասնելով մեկ բարելի դիմաց 115 դոլարի: Իրանցի օրենսդիրներից մեկը հայտարարել է, որ Թեհրանը մտադիր է տարանցիկ վճար սահմանել Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի համար: Նեղուցով արտահանվում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը:
Պատերազմի 20 օրերին Իրանում սպանվել է առնվազն 1 456, վիրավորվել՝ 18 667 մարդ: Լիբանանում զոհերի թիվը 968 է, վիրավորներինը՝ 2 220-ից ավելի: Իսրայելում սպանվել է 17 մարդ, վիրավորվել՝ 3 924-ը: Ամերիկյան կողմն ունի 13 զոհ: Ծոցի մյուս երկրներում ևս զոհեր և վիրավորներ կան: