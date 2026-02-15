Մատչելիության հղումներ

Իսրայելը հարվածել է Գազային, կա առնվազն 11 զոհ

Իսրայելը կիրակի օրը ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածում, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 պաղեստինցի, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով պաղեստինցի պաշտոնյաներին:

Գազայում «Համաս»-ի խոսնակ Հազեմ Քասեմը Իսրայելին մեղադրել է տեղահանված պաղեստինցիների դեմ նոր «կոտորած» իրականացնելու մեջ՝ դա անվանելով հրադադարի լուրջ խախտում:

Իսրայելի բանակի պաշտոնյաներից մեկը հարվածները բնութագրել է որպես «ճշգրիտ» և միջազգային իրավունքի շրջանակում իրականացված՝ նշելով, որ պաղեստինյան զինված խմբավորումը բազմիցս խախտել է հոկտեմբերյան հրադադարը։


