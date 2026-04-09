Իսրայելը Բեյրութի հարավային արվարձանների բնակիչներին կոչ է արել տարհանվել

Իսրայելի զինվորականներն այսօր Բեյրութի հարավային արվարձանների բնակիչներին զգուշացրել են անխուսափելի հարվածների մասին և կոչ են արել նրանց տարհանվել։
«Իսրայելի պաշտպանության ուժերը շարունակում են գործել և հարվածել «Հեզբոլլա» ահաբեկչական կազմակերպությանը պատկանող ռազմական ենթակառուցվածքներին հարավային արվարձանների տարբեր տարածքներում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի մտադրվում վնասել ձեզ և գործում է միայն «Հեզբոլլա»-ի ակտիվիստների և ռազմական թիրախների դեմ։ Հետևաբար, ձեր անվտանգության համար դուք պետք է անհապաղ տարհանվեք», - ասվում է բանակի արաբերեն հայտարարության մեջ, որը X-ում հրապարակել է Ավիչայ Ադրային։
Նախորդ օրը Իսրայելի՝ Լիբանանին հասցրած ուժգին հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 250-ի։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ Լիբանանում հրադադարը կարևոր պայման է ԱՄՆ-ի հետ երեկ կնքված երկշաբաթյա հրադադարի համաձայնության համար։