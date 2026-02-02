Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը բացել է «Ռաֆահ» անցակետը

Շտապ օգնության մեքենաները «Ռաֆահ» անցակետում, 2-ը փետրվարի, 2026թ.
Շտապ օգնության մեքենաները «Ռաֆահ» անցակետում, 2-ը փետրվարի, 2026թ.

Իսրայելն այսօր բացել է Գազայի հատվածի և Եգիպտոսի սահմանին գտնվող «Ռաֆահ» անցակետը։ Գազան արտաքին աշխարհին կապող միակ անցումը Իսրայելի վերահսկողության տակ էր հայտնվել 2024 թվականի մայիսին։

Անցակետի գործունեությունը, սակայն, վերսկսվել է Իսրայելի կողմից կոշտ սահմանափակումների պայմաններում։ Անցակետը կարող են հատել միայն սահմանափակ թվով պաղեստինցիներ՝ առանց ավտոմեքենաների և Իսրայելի հատուկ ծառայությունների կողմից համապարփակ ստուգման ենթարկվելուց հետո։

Իսրայելական կողմը նաև թույլատրել է, որ Գազայի հատվածում գտնվող ծանր վիրավոր պաղեստինցիների մի մասը շտապ օգնության մեքենաներով դուրս բերվի Եգիպտոս։

XS
SM
MD
LG