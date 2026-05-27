Իսրայելը 24 ժամում «Հեզբոլա»-ի ավելի քան 150 օբյեկտի է հարվածել Լիբանանում

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի ավելի քան 150 օբյեկտի է հարվածել:
Հարվածներ են հասցվել Լիբանանի հարավային Տյուրոս և Նաբաթիե շրջաններին, ինչպես նաև արևելքում գտնվող Բեքաա հովտին։
Երեկ Իսրայելը Լիբանանի մոտ 50 բնակավայրի բնակիչներին զգուշագրել էր, որ լքեն իրենց տները՝ ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով:
Իրանին երեկ ամերիկյան հարվածներից հետո Իսրայելն սաստկացրել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանում։ Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարության՝ իսրայելական հարվածների հետևանքով վերջին մեկ օրում 33 մարդ է զոհվել, այդ թվում՝ 4 երեխա, վիրավորվել է 40 մարդ։
Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ն պատասխան հարվածներ է հասցրել Իսրայելի տարբեր հատվածների: Տուժածների կամ ավերածությունների մասին չի հաղորդվում: Խմբավորումը նաև հայտարարել է, որ իր զինյալները մարտի են բռնվել իսրայելական ուժերի հետ Լիտանի գետի հյուսիսում գտնվող Զաութար ալ-Շարքիա քաղաքում: