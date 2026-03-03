Մատչելիության հղումներ

Իսրայելի հարձակումներից 50 մարդ է սպանվել, տեղահանվել` 58 հազարը

Լիբանանի կառավարության աղետների և կառավարման ստորաբաժանման տվյալներով՝ Իսրայելի կողմից Լիբանանի վրա հարձակումների պատճառով ավելի քան 58 հազար մարդ է տեղահանվել, ինչը կրկնակի ավելի է, քան երեկ հաղորդված թիվը։

Երկրով մեկ տեղի ունեցած հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 50 մարդ։

Իսրայելը պնդում է, որ հարձակումները պատասխան են Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի կողմից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռներին և անօդաչու թռչող սարքերին՝ ի նշան ամերիկա-իսրայելական հարվածներից Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանության դեմ բողոքի։

