Իսպանիան շարունակում է պայքարը ավերիչ անտառային հրդեհների դեմ, կա 2 զոհ

Իսպանիան շարունակում է պայքարը ավերիչ անտառային հրդեհների դեմ, որոնք երկու մարդու կյանք են խլել, ոչնչացրել հազարավոր հեկտարներով անտառներ ու թփուտներ։
Երկրի բնապահպանության նախարար Սառա Աագեսենի խոսքով՝ այս պահին մոլեգնում է 14 խոշոր ակտիվ հրդեհ, և ըստ նախնական գնահատականների՝ դրանցից մի քանիսը կարող էին դիտավորյալ բռնկված լինեն։
RTVE հեռուստաալիքի փոխանցմամբ՝ մի քանի շրջաններում մոտ 6000 մարդ է տարհանվել։ Իրավիճակը ծանր է հատկապես հյուսիսարևմտյան Օուրենսե, Սամորա և Լեոն նահանգներում։ Իսպանիայի 17 ինքնավար համայնքներից յոթը տուժել են։
Անտառային հրդեհներ են տարածվում նաև հարևան Պորտուգալիայում, որտեղ կրակը տեղայնացնելու համար աշխատում է ավելի քան 1500 հրշեջ։