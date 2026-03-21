Իրանը Իսրայելի Դիմոնա քաղաքի վրա հրթիռային հարձակում է իրականացրել

Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հայտնել է, որ Իսրայելի Դիմոնա քաղաքի վրա հրթիռային հարձակումը, որտեղ գտնվում է միջուկային օբյեկտ, «պատասխան» էր Նաթանզում գտնվող Իրանի սեփական միջուկային օբյեկտի վրա ավելի վաղ հասցված հարվածին։
Իրանն այսօր հաղորդեց, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը շաբաթ առավոտյան հարձակում են սկսել Նաթանզի ուրանի հարստացման օբյեկտի վրա:
Իրանական «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը հայտնեց, որ ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսք տեղի չի ունեցել, և տարածքի մոտակայքում գտնվող բնակիչները վտանգի տակ չեն եղել:
Իսրայելի արտակարգ ծառայությունների տվյալներով՝ Դիմոնայում հրթիռային հարվածի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 39 մարդ։