Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը հայտարարում է՝ «գնդակը ԱՄՆ դաշտում է»

Քազեմ Ղարիբաբադի
Քազեմ Ղարիբաբադի

Իրանը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգներից է կախված՝ գնալ բանակցային կարգավորման, թե՞ վերադառնալ պատերազմի: Թեհրանից նշում են՝ պատրաստ են երկու ելքերին էլ։

Հիմա գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է՝ դիվանագիտության ուղին ընտրել, թե՞ շարունակել առճակատումը», -ըստ IRIB պետական հեռարձակողի՝ Թեհրանում դիվանագետներին ասել է փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին:

«Իրանը, իր ազգային շահերն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, պատրաստ է երկու ճանապարհներին էլ», - ասել է Իրանի փոխարտգործնախարարը:

Երեկ հաղորդվեց, որ Իրանը նոր առաջարկ է պակիստացնի միջնորդների միջոցով փոխանցել: Պարզ չէ, սակայն, թե իրանցիներն ինչ էին ներկայացրել իրենց նոր առաջարկով։ Իսկ նախորդ առաջարկը ԱՄՆ-ն, ըստ ամենայնի, չի ընդունել: Դրանով Իրանն առաջարկում էր շարունակել բանակցությունները, իսկ Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցը թողնել ապագային:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել է, որ ինքը գոհ չէ Իրանի պատերազմի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ վերջին առաջարկից.

«Նրանք խնդրում են բաներ, որոնց հետ ես չեմ կարող համաձայնվել», - ասել է Թրամփը՝ հավելելով, որ հեռախոսով բանակցությունները շարունակվում են։


XS
SM
MD
LG