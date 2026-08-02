Իրանը չի խնդրել Թրամփին դադարեցնել հարձակումները․ Mehr

Իրանի ռազմական աղբյուրները հերքում են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե Թեհրանը խնդրել է Վաշինգտոնին ձեռնպահ մնալ երկրի դեմ նոր հարձակումներից, այսօր հայտնել է Mehr լրատվական գործակալությունը:
Իրանական լրատվամիջոցը մեջբերում է անանուն աղբյուրներին, որոնք պնդել են, թե Թրամփի հայտարարությունը «պարզապես նոր սուտ» է և «Պարսից ծոցի տերերին շանտաժի ենթարկելու և սպառնալիքներով ճնշելու» փորձ։
Ըստ աղբյուրների՝ Իրանի զինված ուժերը գտնվում են պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա և պատրաստ են ցանկացած զարգացման: Թեհրանից նաև շեշտել են՝ եթե առճակատումն անխուսափելի լինի, «ռազմի դաշտը վճռորոշ նշանակություն կունենա»՝ անկախ նրանից՝ ԱՄՆ-ն կշարունակի՞ հարձակումները, թե՞ կնահանջի:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթ ուշ երեկոյան հայտարարել էր, որ «Իրանի և Մերձավոր Արևելքի այլ երկրների խնդրանքով» ձեռնպահ կմնա Իրանի դեմ նոր հարձակումից, քանի դեռ հնարավոր է արագ գործարք ձեռք բերել Իրանի միջուկային հավակնությունները կասեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու վերաբերյալ։
Վերահաստատելով ռազմական սպառնալիքը՝ նա միաժամանակ նշել էր․ «Հաշվի առնելով այս խնդրանքը՝ հանուն աշխարհի ապագա բարօրության, ինչպես նաև հաջողակ և բարգավաճ Իրանի գոյատևման, համաձայնել եմ չեղարկել հարձակումը՝ պայմանով, որ հնարավոր կլինի արագորեն գործարք կնքել»։
Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով՝ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու իր որոշմանը միացել է նաև Իսրայելը։
Թեհրանն, իր հերթին, նախօրեին զգուշացրել էր Վաշինգտոնին չգնալ «արկածախնդրական գործողության»՝ հայտարարելով, որ վճռական հակահարված կտա, եթե ամերիկյան ուժերը դարձյալ թիրախավորեն Իրանը։