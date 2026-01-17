Իրանում դանդաղորեն վերականգնվում է ինտերնետային կապը. «ՆեթԲլոքս»

Ինտերնետի ազատությանը հետևող «ՆեթԲլոքս» ընկերության տվյալներով՝ ավելի քան 200 ժամվա արգելափակումից հետո Իրանում այսօր առավոտից դանդաղորեն վերականգնվում է ինտերնետային կապը: «ՆեթԲլոքս»-ը, սակայն, հայտնում է, որ ողջ երկրի տարածքում ինտերնետային կապի ընդամենը 2 տոկոսն է վերականգնվել, ամբողջական կամ կայուն վերականգնման մասին վկայող տվյալներ չկան:
Որոշ փորձագետների կարծիքով՝ այս սահմանափակ վերականգնումը վերաբերում է հիմնականում պետական կառույցներին, իսկ սովորական օգտատերերի հասանելիությունը դեռ սահմանափակված է:
Իրանի իշխանությունները ինտերնետն ամբողջությամբ արգելափակեցին երկրում տարածված բողոքի զանգվածային ակցիաներին զուգահեռ:
Իրավապաշտպանների տվյալներով՝ 3500-ից ավելի մարդ է սպանվել ցույցերի ընթացքում, այս թիվը, սակայն, կարող է ավելի մեծ լինել: