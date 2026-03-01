Իրանում այսօր կստեղծվի ժամանակավոր ղեկավար խորհուրդ, հայտարարել է Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։
Ժամեր շարունակ հերքումներից հետո Իրանը հաստատեց երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեիի մահը:
Սահմանադրության համաձայն՝ նախագահը, դատական իշխանության ղեկավարը և պահապանների խորհրդի բարձրաստիճան հոգևորականը ժամանակավորապես կկատարեն իրենց պարտականությունները, մինչև փորձագետների ժողով անունով հայտնի մարմինը ընտրի նրա իրավահաջորդին:
Խամենեիի իրավահաջորդը պետք է ընտրվի նույն այդ մարմնի կողմից, որն ընտրել է նրան:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Խամենեին «պատմության ամենաչար մարդկանցից մեկն էր», և որ նրա մահը Իրանի ժողովրդի համար իրեն իր երկիրը վերադարձնելու միակ մեծագույն հնարավորությունն էր:
Կարմիր մահիկի տվյալներով՝ ամերիկա-իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 200 մարդ:
Իրանը հարձակումներ է սկսել ամբողջ Մերձավոր Արևելքում՝ այնտեղ, որտեղ ԱՄՆ-ն ռազմական բազաներ ունի, այդ թվում՝ Դուբայում, Դոհայում, Բահրեյնում և Քուվեյթում: