Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանում այսօր կստեղծվի ժամանակավոր ղեկավար խորհուրդ

Իրանում այսօր կստեղծվի ժամանակավոր ղեկավար խորհուրդ, հայտարարել է Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։

Ժամեր շարունակ հերքումներից հետո Իրանը հաստատեց երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեիի մահը:

Սահմանադրության համաձայն՝ նախագահը, դատական իշխանության ղեկավարը և պահապանների խորհրդի բարձրաստիճան հոգևորականը ժամանակավորապես կկատարեն իրենց պարտականությունները, մինչև փորձագետների ժողով անունով հայտնի մարմինը ընտրի նրա իրավահաջորդին:

Խամենեիի իրավահաջորդը պետք է ընտրվի նույն այդ մարմնի կողմից, որն ընտրել է նրան:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Խամենեին «պատմության ամենաչար մարդկանցից մեկն էր», և որ նրա մահը Իրանի ժողովրդի համար իրեն իր երկիրը վերադարձնելու միակ մեծագույն հնարավորությունն էր:

Կարմիր մահիկի տվյալներով՝ ամերիկա-իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 200 մարդ:

Իրանը հարձակումներ է սկսել ամբողջ Մերձավոր Արևելքում՝ այնտեղ, որտեղ ԱՄՆ-ն ռազմական բազաներ ունի, այդ թվում՝ Դուբայում, Դոհայում, Բահրեյնում և Քուվեյթում:

XS
SM
MD
LG