Իրանում 466 անձ է կալանավորվել համացանցում «ապակայունացնող գործողությունների» համար

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմի ֆոնին Իրանը հաղորդում է 466 անձի կալանավորման մասին՝ համացանցում երկիրն «ապակայունացնող գործողություններ իրականացնելու» մեղադրանքով։
«Այս անձինք փորձել են շփոթ առաջացնել, վախ և մտահոգություն սերմանել հանրության մեջ և թշնամու օգտին քարոզչություն տարածել», - հայտնել է պետական IRNA գործակալությունը՝ հղում անելով ոստիկանությանը։
Թե կոնկրետ ի՞նչ գործողությունների մասին է խոսքը և ե՞րբ են անձինք կալանավորվել, լրատվամիջոցը չի հստակեցրել։
Փետրվարի 28-ից Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի մեկնարկից և Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանությունից ի վեր Իրանի իշխանությունները ամբողջապես դադարեցրել են ինտերնետի հասանելիությունը երկրում։
Ըստ ինտերնետի մատակարարմանը հետևող Netblocks-ի՝ այսօր Իրանում համացանցի անհասանելիության 25-րդ օրն է՝ ընդհանուր մոտ 576 ժամ։
Գրեթե մեկ ամիս է՝ իշխանությունների կողմից արտոնված միայն մի խումբ մարդիկ են կարողանում օգտվել համաշխարհային ցանցից։