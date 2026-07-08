Իրանից հայտնում են՝ ԱՄՆ-ի հարվածներից զոհվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ

Այսօր Իրանի հարավ-արևմուտքում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի մեկ անդամ, հաղորդել է Իրանի պաշտոնական IRNA լրատվական գործակալությունը։
«Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ Մոհամմադ Ռեզա Խազինին վիրավորվել է բեկորային հարվածից և թշնամու անօդաչու թռչող սարքերին դիմակայելիս նահատակվել է»: Սա տեղի է ունեցել Մահշահր նավահանգստային քաղաքում, որը գտնվում է Իրաքի սահմանից ոչ հեռու, հայտնել է IRNA-ն՝ հղում անելով Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարությանը։
Ավելի վաղ հաղորդվեց, որ Միացյալ Նահանգների զինուժը Իրանին հասցված նոր հարվածների ժամանակ ռազմական օբյեկտներ է թիրախավորել՝ Թեհրանին մեղադրելով համաշխարհային մատակարարումների համար առանցքային Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերի դեմ հարձակումների համար, իսկ իրանական պատասխան հարվածների թիրախում Պարսից ծոցի հարևաններ Քուվեյթում և Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան օբյեկտներն են եղել։