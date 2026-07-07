Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հորմուզի նեղուցում իրավիճակը կրկին սրվել է

Անցած գիշեր Հորմուզի նեղուցում հարձակման են ենթարկվել երկու առևտրային նավեր։

Reuters-ի տեղեկություններով՝ դրանցից մեկը Քաթարին պատկանող «Ալ Ռեքայաթ» նավն էր, որը հեղուկ գազ էր տեղափոխում։ Երկրորդ տուժած նավը Սաուդյան Արաբիայի դրոշի ներքո նավարկող «Վեյդան» տանկերն էր։

Axios-ի տեղեկություններով՝ նավերը հարձակման են ենթարկվել Իրանի «Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի» կողմից։

«Նավերը զգալի վնաս են կրել, սակայն դրանց անձնակազմերի անդամների շրջանում տուժածներ չկան», - գրել է կայքը՝ ամերիկացի պաշտոնյաներին վկայակոչելով։


XS
SM
MD
LG