Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի միջուկային գործակալության ղեկավարը մերժել է ԱՄՆ-ի պահանջը՝ հրաժարվել ուրանի հարստացումից

Իրանի միջուկային գործակալության ղեկավարը պնդել է՝ ԱՄՆ-ի հետ ցանկացած հնարավոր խաղաղ բանակցություններում Թեհրանն իրավունք ունի հարստացնել ուրանը։

Հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հիշատակի միջոցառման ժամանակ միջուկային գործակալության ղեկավար Մոհամեդ Իսլամին մերժել է ԱՄՆ-ի պահանջը՝ հրաժարվել ուրանի հարստացումից։

«Դրանք նրանց ցանկություններն են, և այդ ցանկությունները կթաղվեն»,- ասել է նա։

Մինչև պատերազմը, Վաշինգտոնի և Թեհրանի ներկայացուցիչները բանակցություններ էին վարում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է կանխել Իրանի կողմից միջուկային զինատեսակ ստեղծելը, մինչդեռ Թեհրանը հերքում է միջուկային զենքի ծրագիր ունենալու նպատակը՝ նույնիսկ ուրանի հարստացման պարագայում։

Երկշաբաթյա հրադադարը, որը հայտարարեց Թրամփը, նախատեսում է, որ Իրանի և ԱՄՆ պաշտոնյաները վաղը կհանդիպեն Իսլամաբադում՝ երկարաժամկետ խաղաղ համաձայնության շուրջ բանակցելու համար։

XS
SM
MD
LG