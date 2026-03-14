Իրանի հետ հակամարտությունը մտնում է վճռական փուլ. Կաց

Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Իրանի հետ արդեն երկու շաբաթ ընթացող հակամարտությունը մտնում է «վճռական փուլ»։
Իսրայել Կացը նաև շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին երեկ երեկոյան Իրանի կարևորագույն նավթային կղզուն՝ Խարգին, «ծանր հարված» հասցնելու համար՝ այն անվանելով «Հորմուզի նեղուցի ականապատ տարածքներին համարժեք պատասխան»։
Կացը նաև ասել է, որ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը «շարունակում են Թեհրանի և ամբողջ Իրանի վրա հարձակումների հզոր ալիքը», բայց ընդգծել է, որ միայն Իրանի ժողովուրդը կարող է վերջ դնել հակամարտությանը՝ տապալելով գործող ռեժիմը։