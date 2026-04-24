Իրանի հետ բանակցություններում պետք է ներգրավվեն միջուկային փորձագետներ. Կալլաս

Իրանի հետ բանակցությունները պետք է ներառեն միջուկային փորձագետներ, հակառակ դեպքում «մենք կունենանք ավելի վտանգավոր Իրան», հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։
«Եթե բանակցությունները միայն միջուկային ծրագրի շուրջ լինեն, և սեղանի շուրջ միջուկային փորձագետներ չլինեն, ապա մենք կհասնենք մի համաձայնագրի, որն ավելի թույլ կլինի, քան Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը», - հայտարարել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչը:
ԱՄՆ նախագահն ավելի վաղ Fox News-ին ասել էր, որ «չի շտապում» պատերազմը դադարեցնելու հարցում և ցանկանում է «լավ գործարք» կնքել Իրանի հետ: Դոնալդ Թրամփը նաև նշել էր, որ հրադադարի երկարաձգման հարցում «ժամանակային ճնշում չկա»:
Բանակցությունների հեռանկարը, սակայն, անորոշ է: Ո՛չ Իրանը, ո՛չ ԱՄՆ-ն չեն շտապում մեկնել Պակիստան, որտեղ պատրաստ սպասում են նրանց: