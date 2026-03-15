Իրանի հարվածներից Իսրայելում վերջին 24 ժամում 108 մարդ է հոսպիտալացվել

Իրանական հրթիռի հարվածի հետևանքները Իսրայելի հյուսիսում, 13-ը մարտի, 2026թ.
Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի հարվածների հետևանքով վերջին 24 ժամում 108 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նշվում է, որ նրանցից 96-ը ստացել են թեթև վնասվածքներ, երկուսի վիճակը միջին ծանրության է, իսկ 9-ը դեռ բուժզննում են անցնում։

Հակամարտության սկսվելուց ի վեր, ըստ պաշտոնական տվյալների, Իսրայելում 3 հազար 195 մարդու է բուժօգնություն է ցուցաբերվել ստացած վնասվածքների համար։ Նրանցից 81-ը կիրակի դեռ հիվանդանոցում են։

Նախարարությունը զոհերի թվի մասին տեղեկություն չի հրապարակել։ Al-Jazeera-ի տվյալներով՝ պատերազմում Իսրայելի զոհերի թիվն առնվազն 14 է:

Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ այսօր «լայնածավալ» հարվածներ է հասցրել Իրանին։


