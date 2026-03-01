Իրանի արևմուտքում անվտանգության ուժերի 40 աշխատակից է սպանվել

Մատչելիության հղումներ

Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իրանի արևմուտքում՝ Իրաքի հետ սահմանին մոտ գտնվող Մեհրան քաղաքում սահմանային գնդի շտաբ-բնակարանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել է անվտանգության ուժերի ավելի քան 40 անդամ։

«Այս հարձակումը, որն ուղեկցվել է ռմբակոծությամբ, ցավոք սրտի հանգեցրեց 43 անվտանգության աշխատակիցների նահատակության, որոնց մեծ մասը սահմանապահներ էին, և մոտակա շենքերի որոշ հատվածներ նույնպես լուրջ վնասներ են կրել», - հայտնել է Mehr-ը։

Իրանական գործակալությունը նշել է, որ նախնական տեղեկություններով՝ հարվածը հասցրել են ԱՄՆ-ն և Իսրայելը։


