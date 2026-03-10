Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանական պատերազմի միակ շահող կողմը Ռուսաստանն է. Կոշտա

Իրանական պատերազմի միակ շահող կողմը Ռուսաստանն է, այսօր հայտարարել է ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։

«Այս պահի դրությամբ այս պատերազմը միայն մեկ հաղթող ունի։ Դա Ռուսաստանն է։ Այդ երկիրը շարունակում է խաթարել Ուկրաինայի դիրքերն ու միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Այդ երկիրը էներգակիրների աճի հետևանքով Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունները շարունակելու նոր ֆինանսական միջոցներ է ստացել», - ասել է ԵՄ խորհրդի նախագահը։

Նրա խոսքով՝ Ռուսաստանը նաև օգտվում է այն հանգամանքից, որ «այն սպառազինությունը, որ կարող էր ուղարկվել Ուկրաինա, այժմ հայտնվում է Մերձավոր Արևելքում»:


XS
SM
MD
LG