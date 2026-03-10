Իրանական պատերազմի միակ շահող կողմը Ռուսաստանն է. Կոշտա

Իրանական պատերազմի միակ շահող կողմը Ռուսաստանն է, այսօր հայտարարել է ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։
«Այս պահի դրությամբ այս պատերազմը միայն մեկ հաղթող ունի։ Դա Ռուսաստանն է։ Այդ երկիրը շարունակում է խաթարել Ուկրաինայի դիրքերն ու միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Այդ երկիրը էներգակիրների աճի հետևանքով Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունները շարունակելու նոր ֆինանսական միջոցներ է ստացել», - ասել է ԵՄ խորհրդի նախագահը։
Նրա խոսքով՝ Ռուսաստանը նաև օգտվում է այն հանգամանքից, որ «այն սպառազինությունը, որ կարող էր ուղարկվել Ուկրաինա, այժմ հայտնվում է Մերձավոր Արևելքում»: