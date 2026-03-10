Ուկրաինային ռուսական ԱԹՍ-երի հարվածների հետևանքով կա 14 վիրավոր

Անցած գիշեր ռուսական զորքերը 137 անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են Ուկրաինային, ինչի հետևանքով Դնեպրում և Խարկովում վիրավորվել է 14 մարդ, հայտնում է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչության (ԴՄՌՎ) ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան հայտնել է, որ Դնեպրում գիշերային հարվածի հետևանքով վիրավորվել է 10 մարդ, այդ թվում՝ 12-ամյա տղա։
Խարկովում վիրավորվել է չորս մարդ, այդ թվում՝ 17-ամյա մի աղջիկ։ Խարկովի տարածաշրջանային ռազմական վարչության ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի խոսքով՝ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել քաղաքի Խոլոդնոհիրսկի շրջանին՝ վնասելով երեք տուն և մեքենա։