Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

«Ինտերը» ևս մեկ տարով երկարաձգեց պայմանագիրը Մխիթարյանի հետ

Միլանի «Ինտերը» հայտարարել է, որ համաձայնության է եկել Հենրիխ Մխիթարյանի հետ՝ պայմանագիրը երկարաձգելու հարցում։

Թիմի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն՝ հայազգի 37-ամյա կիսապաշտպանը կմնա «Ներաձուրիի» կազմում ևս մեկ տարի՝ մինչև 2027 թվականի հունիսի 30-ը։

«Փորձ, առաջնորդություն, հաղթողի մտածելակերպ, անսասան հանգստություն և վերահսկողություն կիսապաշտպանությունում. չորս հաջողակ մրցաշրջաններից հետո Հենրիխ Մխիթարյանը կշարունակի իր ճանապարհը «Ինտերի» հետ,-հայտարարել է Իտալիայի գավաթակիր ակումբը, հավելելով՝ «Ինտեր» ժամանելուց ի վեր Մխիթարյանն իր հետ բերել է հսկայական միջազգային փորձ, ակնառու տեխնիկական որակ և բացառիկ մարտավարական ինտելեկտ՝ դառնալով «Ներաձուրիի» կիսապաշտպանության հիմնական դեմքը:

Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, Միլանի «Ինտեր»-ի կիսապաշտպան, ֆուտբոլային աստղ Հենրիխ Մխիթարյանը հայտարարել էր, որ կփորձի ևս մեկ տարի շարունակել ելույթները.

«Կփորձեմ մեկ տարի էլ հանդես գալ, հետո արդեն կհասկանամ՝ արդյո՞ք ժամանակն է ավարտելու կարիերաս, թե՞ ոչ և ինչով կցանկանամ զբաղվել: Դեռ չեմ կարող ասել՝ ինչով եմ զբաղվելու, որովհետև դեռ դրա մասին չեմ մտածել, չնայած, որ հնարավորությունները շատ են, բայց պետք է լավագույնն ընտրեմ ինձ համար»,- ասել էր Մխիթարյանը:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG