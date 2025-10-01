Հռոմի պապը քննադատել է ԱՄՆ-ում ներգաղթյալների նկատմամբ «անմարդկային» վերաբերմունքը

Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոշտ ներգաղթի քաղաքականությունը՝ հարցադրում անելով, թե արդյոք դա համապատասխանում է կաթոլիկ եկեղեցու «կյանքի սրբության» ուսմունքին։
«Նա, որ ասում է, որ ես դեմ եմ աբորտներին, բայց համաձայն եմ ԱՄՆ- ում ներգաղթյալների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի հետ, ես չգիտեմ՝ դա կարելի է արդյոք համարել «կյանքի պաշտպանություն», - ասել է նա լրագրողներին:
Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Թրամփն ընտրվել է իր բազմաթիվ խոստումների հիման վրա, այդ թվում՝ ապօրինի հանցագործներին արտաքսելու մասին: