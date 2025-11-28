Հոնկոնգում տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 94-ի

Հոնկոնգի բնակելի համալիրում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 94-ի, տասնյակները դեռևս անհետ կորած են, հայտարարել են իշխանությունները:
Սա 80 տարվա ընթացքում քաղաքում ամենասարսափելի հրդեհն է եղել, որը ոչնչացրել է հսկայական բնակարանային համալիրը:
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ձերբակալել է շինարարական ընկերության երեք պաշտոնյայի՝ չկանխամտածված սպանության կասկածանքով:
«Մենք կփորձենք մուտք գործել շենքերի բոլոր բնակարաններ, որպեսզի համոզվենք, որ այլ հնարավոր զոհեր չկան: Սա սարսափելի աղետ է, որը ոչ ոք չէր ուզում, որ տեղի ունենար», - լրագրողներին ասել է հրշեջ ծառայության տնօրենի տեղակալ Դերեկ Չանը։
Նախօրեի տվյալներով՝ անհետ կորած է համարվում մինչև 279 մարդ, սակայն այդ թիվն ավելի քան 24 ժամ չի թարմացվել։