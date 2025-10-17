Հոգևորականներին վերագրվող ձայնագրության վերաբերյալ հաղորդում է ստացվել Քննչական կոմիտե

Մայր աթոռի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանի և կաթողիկոսի նախկին գավազանակիր Աղան աբեղա Երնջակյանի խոսակցության ձայնագրության վերաբերյալ Ոստիկանությունից հանցագործության մասին հաղորդում է ստացվել Քննչական կոմիտե, «Ազատությանը» փոխանցեցին ՔԿ-ից:
«Հաղորդումն ուսումնասիրվում է՝ վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու համար», - հավելեցին կոմիտեից:
Իշխանական լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որտեղ ենթադրաբար Աղան աբեղա Երնջակյանը Նաթան արքեպիսկոպոսի հետ զրույցում դժգոհում է, թե իրեն Կաթողիկոսը ստիպում է մասնակցել հակաիշխանական ցույցերի:
Ձայնագրության իսկությունը հնարավոր չէ ստուգել, պարզ չէ, թե այն երբ է արվել, ում կողմից և ինչպես է հայտնվել իշխանական լրատվամիջոցների ձեռքում: Եթե պարզվի, որ ձայնագրությունը իրական է, ապա ստացվում է, որ բարձրաստիճան հոգևորականին գաղտնալսել են, ու հայտնի չէ՝ դատարանի թույլտվությա՞մբ, թե՞ ոչ:
Գլխավոր դատախազությունից «Ազատությանը» փոխանցել էին, որ համացանցում տարածված ձայնագրությունն արդեն իսկ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կդառնա քննության առարկա:
Խոսքը Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված քրեական վարույթի մասին է, կալանավորված Մկրտիչ արքեպիսկոպոս Պռոշյանը մեղադրվում է երկու հոդվածներով՝ ընտրական իրավունքին խոչընդոտելը՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով, և հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը՝ կրկին լիազորություններն օգտագործելով:
Մեկ այլ կալանավորված հոգևորական՝ Արագածոտնի թեմի դիվանապետ Տեր Գարեգին Արսենյանը, մեղադրվում է թեմակալ առաջնորդին օժանդակելու մեջ: