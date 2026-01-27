Մատչելիության հղումներ

Հնդկաստանը և ԵՄ-ը վերջնականապես համաձայնեցրել են առևտրային համաձայնագիրը. Մոդի

Հնդկաստանը և Եվրոպական միությունը վերջնականապես համաձայնեցրել են առևտրային համաձայնագիրը, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին:

Ըստ լրատվամիջոցի՝ մոտ երկու տասնամյակ տևած բանակցություններից հետո համաձայնագիրը ճանապարհ կհարթի, որպեսզի Հնդկաստանը բացի իր շուկան՝ 27 անդամներից բաղկացած ԵՄ-ի հետ ազատ առևտրի համար:

«Երեկ Եվրամիության և Հնդկաստանի միջև ստորագրվեց մեծ համաձայնագիր: Աշխարհի տարբեր մասերում սա անվանում են բոլոր գործարքների մայրը։ Այս համաձայնագիրը մեծ հնարավորություններ կբացի Հնդկաստանի 1.4 միլիարդ բնակչության և Եվրոպայի միլիոնավոր մարդկանց համար», - ասել է Մոդին։

Նախօրեին էլ Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր տրամադրության տակ հայտնված պաշտոնական փաստաթղթերը, նշել էր, որ Եվրամիությունն ու Հնդկաստանը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։


