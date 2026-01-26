Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԵՄ-ն ու Հնդկաստանը մտադիր են խորացնել ռազմական համագործակցությունը

Հնդկական արտադրության մեծ հեռահարության հրթիռ, արխիվ
Հնդկական արտադրության մեծ հեռահարության հրթիռ, արխիվ

Եվրամիությունն ու Հնդկաստանը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով իր տրամադրության տակ հայտնված պաշտոնական փաստաթղթերը։

«Պաշտպանության ոլորտում ԵՄ-Հնդկաստան պայմանագրի» նախագծի համաձայն՝ Բրյուսելը և Դելին մտադիր են խորհրդակցություններ անցկացնել ռազմական արդյունաբերությանը վերաբերող մի շարք հարցերի վերաբերյալ։

«Մասնավորաբար քննարկվելու է ԵՄ պաշտպանական նախաձեռնություններում Հնդկաստանի ներգրավման հնարավորությունը», - հաղորդում է գործակալությունը։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG