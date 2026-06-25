Հնարավոր է՝ երբևէ չպարզվի՝ ովքեր են մեղավոր Իրանում օրիորդաց դպրոցին հասցված հարվածի համար․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել է, որ հնարավոր է երբևէ հայտնի չդառնա, թե ովքեր են փետրվարի 28-ին՝ Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի առաջին օրը, Մինաբի օրիորդաց դպրոցի175-ից ավելի աշակերտի և ուսուցչի կյանք խլած հրթիռակոծության մեղավորները։
«Չգիտեմ՝ արդյոք երբևէ կպարզվի այդ հարցը՝ մեղավորության իմաստով, քանի որ ամենուրեք հրթիռներ էին թռչում։ Պատահածը սարսափելի է, բայց հրթիռները թռչում էին ամենուրեք», - ասել է նա։
«Ինչ-որ մեկն ասաց, թե դա մեր հրթիռն էր. հնարավոր է՝ դա մեր հրթիռը չէր․․․Ես չեմ տեսել որևէ բան, որն ինձ կստիպեր հավատալ, որ դա մերն էր, - նշել է ԱՄՆ նախագահը՝ եզրակացնելով․ - Չեմ կարծում, որ դա մենք էինք»։
Reuters-ը մարտին գրել էր, որ ԱՄՆ ռազմական քննիչները չեն բացառում, որ ամերիկյան ուժերն են պատասխանատու կատարվածի համար։ Պենտագոնը խորացրել էր հետաքննության ուղղությամբ ջանքերը, սակայն որևէ արդյունքի մասին դեռևս չի հաղորդվել։