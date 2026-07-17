Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկ կա». պետական պաշտոնյաները նորից պարգևավճար կստանան

Պետական պաշտոնյաներին պարգևատրելու կառավարության որոշումը խնդրահարույց է որակում հակակոռուպցիոն փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը: Նրա գնահատմամբ՝ քաղաքական կոռուպցիայի կասկած կա:

Հարկատուների գրպանից նորից միլիոններով պարգևատրելու են պաշտոնյաններին՝ այդպես էլ հանրությանը հստակ չբացատրելով ինչի համար, ասում է «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետը:

Կառավարության երեկվա նիստում հաստատվեց նախագիծը՝ այս տարվա առաջին կիսամյակի աշխատանքի համար պետական պաշտոնյաները երեք անգամ պարգևավճար կստանան, գումարը նրանց հաշիվներին կփոխանցվի հուլիսին, սեպտեմբերին ու նոյեմբերին: Պետբյուջեից կհատկացնեն 5 միլիարդ դրամ: Նախագիծը չզեկուցվող հարցերից էր ու գործադիրի նիստում չքննարկվեց:

«Չմոռանանք, որ աշնանը հաջորդ փուլն է արդեն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են և պետք է նաև լոյալություն, որպեսզի այդ ընտրություններում էլ ձեռք բերվի անհրաժեշտ արդյունք: Այսինքն՝ քաղաքական բաղադրիչն էլ կա», - ասաց Հոկտանյանը:

Պարգևավճարները պաշտոնյաներին տրամադրվելու են նրանց կատարած աշխատանքի գնահատականների հիման վրա, ինչը հանրությանը հասանելի չէ: Ովքե՞ր են ստանալու, որքա՞ն ու կոնկրետ ի՞նչ աշխատանքի դիմաց, հայտնի չէ:

«Արդյոք շարքայիններին հասնո՞ւմ է, թե՞ ոչ, եթե հասնում է, ինչքա՞ն: Եթե կենտրոնանում է միայն վերևի օղակների վրա, հստակ քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկը շատ ավելի մեծ է դառնում», - ընդգծեց փորձագետը:

Շռայլ պարգևավճարի որոշումը Փաշինյանի կառավարությունում նորություն չեն: Անցած տարեվերջին պատգամավորների հաշվեհամարներին փոխանցվել էր շուրջ երեք միլիոն դրամ, նախարարները մինչև յոթ միլիոն դրամ էին ստացել: Արդարադատության նախարարն էր իր ստացած պարգևավճարի չափը հրապարակել լրագրողների հետ զրույցում, իսկ գործադիրի ղեկավար Փաշինյանը 12 միլիոն դրամ էր ստացել:

Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները միլիոնավոր պարգևավճարներով զսպում են իրենց կոռուպցիոն գայթակղությունները:

Շուրջ 22 տոկոս աղքատություն ունեցող Հայաստանի վարչապետն ու նախարարները թե քանի միլիոնով կպարգևատրվեն այս անգամ, հայտնի կդառնա նրանց հաջորդ տարվա հայտարարագրերից:

Շատ կարևոր հարց է՝ արդյոք ներքին օղակների ծառայողներին այս 13 միլիոն դոլարից բաժին կհասնի ըստ արժանվույն, շեշտում է Վարուժան Հոկտանյանը: Ըստ նրա՝ սա էլ պետք է թափանցիկ լինի:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG