«Հիմնական սկզբունքները մնում են նույնը․ Իրանը երբեք չի կարող միջուկային զենք ունենալ»․ ԱՄՆ պետքարտուղար

Իրանի հետ համաձայնագիր կնքելու շուրջ բանակցություններում «աննշան առաջընթաց» կա, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը, որը Շվեդիայում է՝ ՆԱՏՕ-ի նիստին մասնակցելու համար։ Մարկո Ռուբիոն, սակայն, մանրամասներ չի ներկայացրել։
«Որոշ աննշան առաջընթաց կա։ Չեմ ուզում չափազանցնել, բայց մի փոքր տեղաշարժ կա, և դա լավ է։ Հիմնական սկզբունքները մնում են նույնը․ Իրանը երբեք չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Պարզապես չի կարող։ Եվ դրան հասնելու համար պետք է հասցեագրենք ուրանի հարստացման հարցը»,- նշել է Մարկո Ռուբիոն։
ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև ասել է, որ մեկ այլ կարևոր հարց է Իրանի դիրքորոշումը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ։ Նա ասել է, որ Իրանը «փորձում է ստեղծել վճարովի համակարգ» և համոզել Օմանին միանալ այդ համակարգին։ «Աշխարհում չկա մի երկիր, որը պետք է ընդունի դա»,- ասել է Մարկո Ռուբիոն։
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահն էր հայտարարել, թե ԱՄՆ-ն դեմ է, որ Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար Իրանն առևտրային նավերից գումար գանձի։ Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել էր, որ դրանք միջազգային ջրեր են, հետևաբար, այդտեղով անցումը պետք է անվճար լինի, նեղուցն էլ պետք է բաց լինի նավարկության համար։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել էր, որ բարձր հարստացված ուրանն անպայման պետք է դուրս բերվի Իրանից, թեև, ըստ Reuters-ի, Իրանի գերագույն առաջնորդը երեկ հրահանգել է այն դուրս չբերել երկրից։
«Մենք կստանանք բարձր հարստացված ուրանը… Մեզ դա պետք չէ։ Մենք այն, հավանաբար, կոչնչացնենք ստանալուց հետո, բայց թույլ չենք տա, որ նրանք ունենան դա»,- հայտարարել է նախագահ Թրամփը։
Ու մինչ ոչինչ չի հուշում, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը պատրաստ են զիջման՝ հարստացված ուրանի և Հորմուզի նեղուցի հարցում, Պակիստանի ներքին գործերի նախարարը հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։
Ըստ իրանական կիսապաշտոնական Tasnim գործակալության՝ պաշտոնյաները քննարկել են այն հարցերը, որոնց շուրջ ԱՄՆ-ն ու Իրանը դեռ չեն համաձայնել։
Այս ընթացքում իսրայելական զինուժը շարունակել է հարվածները Լիբանանի հարավին։ Բանակը պնդում է, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլլա»-ի ենթակառուցվածքները։
Գիշերը հարձակման է ենթարկվել բժշկական կենտրոն, հաղորդվում է չորս զոհի մասին, որոնցից մեկը բժիշկ է, կան նաև վիրավորներ։
Լիբանանի ֆինանսների նախարարը Reuters-ին ասել է, որ պատերազմի հետևանքով, ըստ կանխատեսումների, այս տարի երկրի տնտեսությունը կկրճատվի առնվազն 7%-ով, իսկ պատճառված վնասը կարող է մոտ 20 միլիարդ դոլարի հասնել։
«Ամբողջ տարածաշրջան է գործնականում ջնջվել երկրի երեսից։ Հետևաբար, ես վստահ եմ, որ ուղղակի և անուղղակի ընդհանուր կորուստները կարող են 20 միլիարդ դոլարի հասնել։ Եվ, իհարկե, այսպիսի պատերազմի պատճառով… տնտեսությունը, անկասկած, մեծապես տուժել է»,- նշել է Լիբանանի ֆինանսների նախարար Յասին Ջաբերը։
Նախարարը նաև ասել է, որ Լիբանանը հիմա մեծապես կախված է վարկերից և օգնությունից, թեև շեշտել է՝ շատ դրամաշնորհներ և օգնություն չեն ստանում։
«Որքան երկար տևի այս ճգնաժամը, այնքան ավելի խորը կլինի դրա հետքը Լիբանանի վրա»,- ասել է նա։
Իսրայելը Լիբանանի վրա հարձակումն սկսեց, երբ «Հեզբոլլա»-ն Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի երրորդ օրը՝ մարտի 2-ին, հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ՝ ի աջակցություն Իրանի։ Պատերազմի հետևանքով առ այսօր Լիբանանում սպանվել է առնվազն 3042, վիրավորվել՝ ավելի քան 9300 մարդ։