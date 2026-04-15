ՄԱԿ-ի փորձագետները դատապարտում են Իսրայելի կողմից Լիբանանի վրա հարձակումները

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փորձագետները դատապարտել են Իսրայելի՝ ապրիլի սկզբին Լիբանանում իրականացրած օդային հարվածները՝ դրանք անվանելով «անօրինական ագրեսիա և անխտիր ռմբակոծության արշավ»։
«Սա ինքնապաշտպանություն չէ։ Սա ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում է, խաղաղության հեռանկարների կանխամտածված ոչնչացում և հարված ՄԱԿ-ի վրա հիմնված միջազգային կարգին»,- ասված է տարածված հաղորդագրության մեջ։
Ապրիլի 8-ին Իսրայելը իրականացրել է Լիբանանի վրա իր ամենախոշոր հարվածները վերջին ամիսների ընթացքում՝ սպանելով ավելի քան 250 մարդու
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Լիբանանը չի ներառվել ԱՄՆ-Իրան երկուշաբաթյա հրադադարի պայմաններում։