Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Գործադիրը հարկատուների հաշվին 3.2 միլիոն դոլար կծախսի՝ Կարապետյանների հայցից պաշտպանվելու համար

Կառավարությունը պատրաստվում է հարկատուների հաշվին 3.2 միլիոն դոլար ծախսել կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի հայցից պաշտպանվելու համար, ինչպես նշում են՝ որպեսզի ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացվածությունն ու պատշաճ պաշտպանությունը:

Որոշումն ընդունվեց չզեկուցվող հարցերի շարքում

Գործադիրը չզեկուցվող հարցերի շարքում այսօր ընդունեց որոշումը, նիստի ընթացքում հարցը չքննարկվեց: Ընդունված փաստաթղթերով տեղեկացնում են՝ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակն անցած ամիս ստանալով «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» բռնագանձման քայլերն արգելող արբիտրաժային հրատապ որոշումը սկսել է պաշտպանությունը:

Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն առգրավելուց, չփոխել ՀԷՑ-ի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը: Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը: Չկատարված արբիտրաժային որոշումն, ըստ էության, հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ, բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի:

Բուն հայցով Կարապետյանները «ՀԷՑ»-ի համար կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում: Գործադիրը տեղեկացնում է՝ հայցի մասին իրենք օգոստոսի 12-ին են իմացել ու հավելում, որ այս վարույթի համար ընթացակարգային սեղմ ժամկետներ են սահմանվել: Ըստ կառավարության՝ հենց սրանով է պայմանավորված փաստաբանական ընկերություն ներգրավելու հրատապությունը: Հիմնավորումներից պարզ է դառնում՝ տարբեր ընկերություններից գնառաջարկներ են ստացել, ի վերջո, ընտրությունը կանգ է առել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Arnold & Porter ընկերության վրա, որն ըստ գործադիրի ներդրումային արբիտրաժային վարույթներով պետությունների շահերի պաշտպանության իր վերջին 60 գործերից 53-ում հաղթել է:

Մեկ անձից գնման պայմանագիր կկնքվի

Տեղեկացնում են՝ մեկ անձից գնման պայմանագիր պետք է կնքեն, սակայն, ամերիկյան ընկերությանը կսկսեն վճարել մինչ օրենքով սահմանված կարգով գնման գործընթացը: Առաջին վճարումների համար պահուստային ֆոնդից մոտ մեկ միլիոն հարյուր հազար դոլար են հատկացնում:

Մինչ արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբանները «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» վարույթով կառավարության հաջողության շանսերը ցածր են գնահատում, կառավարությունում վստահ են՝ չեն պարտվի: Անցած շաբաթ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը հայտարարեց՝ մտավախություն չունեն. «Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ցանկացած արբիտրաժում պաշտպանելու իր պետական շահերը, և մենք այս դեպքում ևս գնալու ենք այդ ճանապարհով»

Թե որտեղից այս ինքնավստահությունը, նախարարը չմանրամասնեց ու առաջարկեց չանհանգստանալ: Կարապետյանների պահանջած կես միլիարդ դոլարը Հայաստանի պետբյուջեի՝ մեկ տարվա ընթացքում պետական բոլոր ծախսերի ավելի քան 5 տոկոսն է, Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3.5 տոկոսը: Օրինակ՝ տարեցների աշխատանքային կենսաթոշակների համար պետությունը 780 միլիոն դոլար է ծախսում, այս 500 միլիոն դոլարն այնքան մեծ է գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը 60 տոկոսով ավելացնել. «Ոչ, մտահոգություն չունենք: Չենք պարտվի, վստահ եմ, մենք անելու ենք առավելագույնը՝ պատշաճ կերպով պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերն՝ ինչպես արբիտրաժում, այնպես էլ ցանկացած դատական ատյանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց կներկայացվի», - հայտարարել է Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը:

Իշխանությունները «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ: Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանն ընդունեց հրատապ կարգով: Ու մինչ Ստոկհոլմում մեկնարկում է բուն քննությունը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում կադրային փոփոխություններ է իրականացնում՝ այդ թվում նաև իր կուսակիցներին նշանակելով:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG