Հայտնի է, թե ընտրություններին մասնակցող որ ուժը քվեաթերթիկում որ համարի ներքո կլինի

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերթ նիստում տեղի ունեցավ հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական ուժերի գրանցումը:
Հունիսի 7-ի ընտրություններին կմասնակցեն 19 քաղաքական ուժ՝ փորձելով ստանալ շուրջ երկուսուկես միլիոն ընտրողների ձայները։
Ստորև ներկայացնում ենք ԱԺ ընտրություններին մասնակցող ուժերի ցանկը՝ ըստ քվեաթերթիկների համարների.
1. Ռեֆորմիստների կուսակցություն
2. «Բոլորին դեմ եմ» ժողովրդավարական կուսակցություն
3 . «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք
4. Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցություն
5. «Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցություն
6. «Միասնության թևեր» կուսակցություն
7. «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն
8. «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական կուսակցություն
9. «Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք» կուսակցություն
10. Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն
11. «Հանրապետություն» կուսակցություն
12. Քրիստոնեա-ժողովրդավարական կուսակցություն
13. «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն
14. «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն
15. «Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն» կուսակցություն
16. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն
17. «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինք
18. «Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք» կուսակցություն
19. «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն