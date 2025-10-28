Գեղարքունիքում շարունակվում են 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի որոնումները

Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, հայտնում է ՆԳՆ ոստիկանությունը։ Ներքին գործերի նախարարության տեղեկությամբ՝ երեխան անհետացել է հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 16:30-ի սահմաններում։
Որոնումներին մասնակցում են հարյուրավոր ոստիկաններ, փրկարարներ, ինչպես նաև՝ կինոլոգներ։ Օգտագործվում են անօդաչու թռչող սարքեր և տեխնիկական այլ միջոցներ։
Որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են նաև Ծափաթաղ գյուղի, մերձակա բնակավայրերի բնակիչներ և մարզի տարբեր բնակավայրերից շուրջ 200 կամավոր։