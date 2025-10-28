Մատչելիության հղումներ

Գեղարքունիքում շարունակվում են 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի որոնումները

Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, հայտնում է ՆԳՆ ոստիկանությունը։ Ներքին գործերի նախարարության տեղեկությամբ՝ երեխան անհետացել է հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 16:30-ի սահմաններում։

Որոնումներին մասնակցում են հարյուրավոր ոստիկաններ, փրկարարներ, ինչպես նաև՝ կինոլոգներ։ Օգտագործվում են անօդաչու թռչող սարքեր և տեխնիկական այլ միջոցներ։

Որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են նաև Ծափաթաղ գյուղի, մերձակա բնակավայրերի բնակիչներ և մարզի տարբեր բնակավայրերից շուրջ 200 կամավոր։



