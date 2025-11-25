Հայաստանը սառեցրել է հնդկական կործանիչների ձեռքբերման գործարքը. Jerusalem Post

Իսրայելական Jerusalem Post պարբերականը պնդում է, որ Հայաստանը սառեցրել է հնդկական Tejas մակնիշի կործանիչների ձեռքբերման գործարքը։
Որոշումն, ըստ թերթի, կայացվել է նախորդ շաբաթ Դուբայի ավիաշոուում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել էր դրա օդաչուն՝ հնդկական ռազմաօդային ուժերի սպա Նամանշ Սիալը։ Իսրայելական լրատվամիջոցը պնդում է, որ Երևանը պատրաստվում էր 12 միավոր Tejas-Mk-1A մակնիշի նորագույն կործանիչներ գնել։
Թերթի տեղեկություններով՝ գործարքի ընդհանուր ծավալը կարող էր կազմել 1 միլիարդ 200 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Ռազմական թեմաներ լուսաբանող Defence Security Asia կայքը պնդում է, որ Հայաստանը քննարկում էր ընդհուպ մինչև 20 հնդկական օդանավերի գնման տարբերակը։ «Գործարքն ավարտին հասցնելու դեպքում Հայաստանը կարող էր դառնալ հնդկական կործանիչների առաջին արտերկրյա գնորդը»,- պնդում է Jerusalem Post-ը։
Tejas-Mk-1A կործանիչները արտադրվում են Hindustan Aeronautics ընկերության կողմից։ Դրանք, սակայն, հագեցած են մի շարք իսրայելական նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Jerusalem Post-ի տեղեկություններով՝ խոսքն իսրայելական Elta ընկերության կողմից արտադրված AESA ռադարային և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերի մասին է։
Պաշտոնական Երևանը Հնդկաստանի հետ ռազմատեխնիկական գործարքի սառեցման մասին տեղեկությունները դեռ չի մեկնաբանում։