Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանը հաղթեց Իռլանդիային՝ 2:1

Դրվագ Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումից, Երևան, 9-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
Դրվագ Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումից, Երևան, 9-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն առաջին հաղթանակը տոնեց աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում:

Երեքշաբթի երեկոյան Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ընտրանին 2:1 հաշվով առավելության հասավ Իռլանդիայի թիմի նկատմամբ: Խաղի հաշիվը 46-րդ րոպեին 11-մետրանոցից բացեց Էդուարդ Սպերցյանը, 51-րդ րոպեին Հրանտ-Լեոն Ռամոսը դարձավ երկրորդ գոլի հեղինակը, 57-րդ րոպեին Էվան Ֆերգյուսոնը կրճատեց հաշվի տարբերությունը:

Անհաջողությունների երկար շարքից հետո սա Հայաստանի հավաքականի առաջին հաղթանակն է` շուրջ մեկ ամիս առաջ նշանակված գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ:

Որակավորման փուլի երկրորդ տուրից հետո Հայաստանը 3 միավոր ունի և առայժմ F խմբի երկրորդ հորիզոնականում է՝ Պորտուգալիայից հետո:

Մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի հաջորդ հանդիպումը Հունգարիայի թիմի հետ է՝ հոկտեմբերի 11-ին Բուդապեշտում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG