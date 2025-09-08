Հարված, որը շուտ չի մոռացվի. Մելիքյանը՝ Պորտուգալիայի հետ խաղի մասին

Պորտուգալիայից կրած 0:5 հաշվով պարտությունը հարված էր, որը շուտ չի մոռացվի. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Իռլանդիայի հետ վաղը կայանալիք հանդիպմանն ընդառաջ այս խոսքերով սկսեց ասուլիսը:
«Ինքը իրա հետքը թողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն, առավել ևս՝ խոշոր, մեր վրա շատ ազդում է ու կազդե: Բայց աշխատանք ենք տանում, աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել», - ասաց Մելիքյանը:
Շաբաթ երեկոյան կայացած հանդիպումն անհաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար: Վիճակագրությունը խոսուն է՝ սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 7 հարված է կատարել մրցակցի 23-ի դիմաց: Հյուրերը մոտ 600 անգամ փոխանցում են կատարել, Հայաստանի հավաքականը՝ 221:
Թե որն էր Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ Եղիշե Մելիքյանի խոստացած անակնկալը, նա այսօր չպարզաբանեց. ինչ էլ որ նախատեսել էր՝ իրագործել չհաջողվեց:
Ամեն դեպքում՝ ընտրանու գլխավոր մարզչի տրամադրությունն այսօր բարձր էր. - «Անակնկալ չէ, սյուրպրիզ էի ասել, չէ՞, էդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ. շատ ուրախ եմ, որ մինչև դառել ա դա հումոր և ՏիկՏոկով և չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողացա ինչ-որ բանով ուրախացնեմ մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով»:
Տհաճ հանդիպում էր, խաղից հետո իրենց տպավորություններն էին ներկայացնում երկրպագուները, ասում են՝ ֆեդերացիայի ղեկավարության փոփոխություն է պետք.
«Ինձ թվում ա՝ խնդիրները ավելի խորքային ու ավելի վերևից են գալիս: Փոփոխություններ են պետք՝ մարդիկ, ովքեր իրանց տեղում չեն, պետք ա ուղղակի ըտեղ էլ չլինեն», - «Ազատությանն» ասաց մի երկրպագու:
Այժմ ֆուտբոլով զբաղվող երեխաներն էլ վերլուծում էին ընտրանու խաղն ու խոստանում՝ երբ հերթն իրենց հասնի, ավելի լավ հանդես կգան.
«Դասավորված չէին խաղում, խառնված էին խաղում: Որ լարված մի քիչ չլինեին, ավելի լավ կխաղային իրանք»:
«Էն էր ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի հավաքականի մոտ, որ Պորտուգալիայում սաղ՝ նույնիսկ Ռոնալդուն գնում էր պաշտպանության, իսկ Հայաստանում նույնիսկ կիսապաշտպանները մնում էին հարձակվողների տեղը: Ասենք՝ մի հատ գոլ իրանց խփում են, իրանք սկսում են խառնվել իրար ու արդեն սկսում են գնալով ավելի վատ խաղալ»: