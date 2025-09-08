Մատչելիության հղումներ

Հարված, որը շուտ չի մոռացվի. Մելիքյանը՝ Պորտուգալիայի հետ խաղի մասին

Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյան, սեպտեմբեր, 2025թ.
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյան, սեպտեմբեր, 2025թ.

Պորտուգալիայից կրած 0:5 հաշվով պարտությունը հարված էր, որը շուտ չի մոռացվի. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Իռլանդիայի հետ վաղը կայանալիք հանդիպմանն ընդառաջ այս խոսքերով սկսեց ասուլիսը:

«Ինքը իրա հետքը թողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն, առավել ևս՝ խոշոր, մեր վրա շատ ազդում է ու կազդե: Բայց աշխատանք ենք տանում, աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել», - ասաց Մելիքյանը:

Շաբաթ երեկոյան կայացած հանդիպումն անհաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար: Վիճակագրությունը խոսուն է՝ սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 7 հարված է կատարել մրցակցի 23-ի դիմաց: Հյուրերը մոտ 600 անգամ փոխանցում են կատարել, Հայաստանի հավաքականը՝ 221:

Թե որն էր Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ Եղիշե Մելիքյանի խոստացած անակնկալը, նա այսօր չպարզաբանեց. ինչ էլ որ նախատեսել էր՝ իրագործել չհաջողվեց:

Ամեն դեպքում՝ ընտրանու գլխավոր մարզչի տրամադրությունն այսօր բարձր էր. - «Անակնկալ չէ, սյուրպրիզ էի ասել, չէ՞, էդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ. շատ ուրախ եմ, որ մինչև դառել ա դա հումոր և ՏիկՏոկով և չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողացա ինչ-որ բանով ուրախացնեմ մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով»:

Տհաճ հանդիպում էր, խաղից հետո իրենց տպավորություններն էին ներկայացնում երկրպագուները, ասում են՝ ֆեդերացիայի ղեկավարության փոփոխություն է պետք.

«Ինձ թվում ա՝ խնդիրները ավելի խորքային ու ավելի վերևից են գալիս: Փոփոխություններ են պետք՝ մարդիկ, ովքեր իրանց տեղում չեն, պետք ա ուղղակի ըտեղ էլ չլինեն», - «Ազատությանն» ասաց մի երկրպագու:

Այժմ ֆուտբոլով զբաղվող երեխաներն էլ վերլուծում էին ընտրանու խաղն ու խոստանում՝ երբ հերթն իրենց հասնի, ավելի լավ հանդես կգան.

«Դասավորված չէին խաղում, խառնված էին խաղում: Որ լարված մի քիչ չլինեին, ավելի լավ կխաղային իրանք»:

«Էն էր ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի հավաքականի մոտ, որ Պորտուգալիայում սաղ՝ նույնիսկ Ռոնալդուն գնում էր պաշտպանության, իսկ Հայաստանում նույնիսկ կիսապաշտպանները մնում էին հարձակվողների տեղը: Ասենք՝ մի հատ գոլ իրանց խփում են, իրանք սկսում են խառնվել իրար ու արդեն սկսում են գնալով ավելի վատ խաղալ»:



